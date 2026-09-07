Visite de la mosquée Al Ansar, Mosquée Al Ansar, Aubervilliers

Informations pratiques

Visite de la mosquée Al Ansar Dimanche 20 septembre, 14h30 Mosquée Al Ansar Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nous vous accueillons à la mosquée Al Ansar pour une visite libre.

Mosquée Al Ansar 5 ruelle de la grande Cour, 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Vallès – La Frette Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 48 39 26 97 Visite libre de la mosquée Al Ansar Ne pas se garer dans la ruelle. À proximité du commissariat et du lycée Le Corbusier

Visite libre

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