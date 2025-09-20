Visite de la mosquée de Libourne Mosquée de Libourne Libourne

Visite de la mosquée de Libourne 20 et 21 septembre Mosquée de Libourne Gironde

Accès libre et gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Tout au long du week-end, l’édifice vous ouvre ses portes pour une visite libre.

Prenez le temps d’explorer ce lieu de culte, témoin vivant de la diversité culturelle et spirituelle de la ville.

Pour celles et ceux qui souhaitent en apprendre davantage, des visites guidées seront proposées.

Mosquée de Libourne 11 rue du Général de Monsabert, 33500 Libourne Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 51 11 30 La mosquée a été inaugurée en 2011.

Elle comporte des salles de prière mais également une école où sont notamment dispensés des cours d’arabe. Parking à côté, rue du Général de Monsabert.

© Mosquée de Libourne