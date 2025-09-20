Visite de la mosquée du Mont Grande mosquée du Mont Belfort

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Inaugurée en 2015, après 6 ans de travaux, la mosquée du Mont, qui peut accueillir plus de mille fidèles, est une structure moderne et paisible, qui a su s’adapter à son environnement.

Pour sa première participation aux Journées européennes du patrimoine, la mosquée du Mont propose aux visiteurs, durant les horaires d’ouverture, des visites guidées et des explications diverses sur le culte et la construction du bâtiment.

Grande mosquée du Mont 11 rue du Four à Chaux, 90000 Belfort Belfort 90000 Barres Le Mont Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

La mosquée Kouba invite les visiteurs à découvrir la sérénité et l’architecture unique de sa salle de prière, ainsi que les fonctions et usages des autres espaces.

© Saïd Ousseini