Visite de la mosquée Errahma à Villeurbanne Mosquée Errahma Villeurbanne

Visite de la mosquée Errahma à Villeurbanne 20 et 21 septembre Mosquée Errahma Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Visite architecturale de la mosquée Errahma de Villeurbanne. Située proche des Gratte-Ciel

Mosquée Errahma 15 rue Songieu 69100 villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.errahma.fr Mosquée à Villeurbanne depuis les années 70, l’implantation rue Songieu s’étant faite au début des années 80. Depuis plus de 40 ans un projet de construction se préparait et il a pris forme en 2015 pour une inauguration en 2022 en présence du maire de Villeurbanne et d’autres personnalités. Métro ligne A, arrêt République. Vélos et parking sur la place du marché aux Gratte-Ciel à 5 minutes à pied

