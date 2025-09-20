Visite de la mosquée Kouba Mosquée Kouba Belfort

Visite de la mosquée Kouba 20 et 21 septembre Mosquée Kouba Territoire de Belfort

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La mosquée Kouba invite les visiteurs à découvrir la sérénité et l’architecture unique de sa salle de prière, ainsi que les fonctions et usages des autres espaces.

Vous découvrirez également :

– une exposition sur l’islam et la science ;

– une exposition et un stand d’information sur les valeurs et les missions de l’association et sur ses actions humanitaires ;

– un stand de calligraphie ottomane permettant au public d’admirer cet art et de participer à des démonstrations interactives.

Mosquée Kouba Rue Lebleu, 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

© Mosquée Kouba