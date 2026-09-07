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Visite de la mosquée La Fraternité d’Aubervilliers, Mosquée de la Fraternité, Aubervilliers

dimanche 20 septembre 2026 · Mosquée de la Fraternité · Aubervilliers

Visite de la mosquée La Fraternité d’Aubervilliers, Mosquée de la Fraternité, Aubervilliers

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mosquée de la Fraternité
Adresse
112 boulevard Félix-Faure 93300 Aubervilliers
Ville
93300 Aubervilliers
Département
Seine-Saint-Denis

Visite de la mosquée La Fraternité d’Aubervilliers Dimanche 20 septembre, 14h30 Mosquée de la Fraternité Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nous vous accueillons pour la visite libre de la mosquée La Fraternité d’Aubervilliers.

Mosquée de la Fraternité 112 boulevard Félix-Faure 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Firmin Gémier – Sadi Carnot Seine-Saint-Denis Île-de-France 09 86 73 82 18 https://www.facebook.com/mosquee.aubervilliersama Métro 12 Aimé Césaire
Bus 139 Félix Faure – Rue des Écoles
Visite libre

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