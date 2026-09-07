Visite de la mosquée La Fraternité d’Aubervilliers, Mosquée de la Fraternité, Aubervilliers

dimanche 20 septembre 2026 · Mosquée de la Fraternité · Aubervilliers

Informations pratiques

Visite de la mosquée La Fraternité d’Aubervilliers Dimanche 20 septembre, 14h30 Mosquée de la Fraternité Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nous vous accueillons pour la visite libre de la mosquée La Fraternité d’Aubervilliers.

Mosquée de la Fraternité 112 boulevard Félix-Faure 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Firmin Gémier – Sadi Carnot Seine-Saint-Denis Île-de-France 09 86 73 82 18 https://www.facebook.com/mosquee.aubervilliersama Métro 12 Aimé Césaire

Bus 139 Félix Faure – Rue des Écoles

Visite libre

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