Visite de la MSH Paris Nord, de son magnifique jardin de biodiversité, incluant la visite d’une exposition sur l’histoire de la musique de synthèse MSH Paris Nord Saint-Denis vendredi 19 septembre 2025.

Gratuit et ouvert à tous·tes, inscription conseillée

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T15:00:00

Visite de la MSH Paris Nord par des membres de l’équipe de la MSH Paris Nord et de son magnifique jardin de biodiversité par Marianne Hérard, incluant la visite d’une exposition sur l’histoire de la musique de synthèse et l’écoute d’une création sonore par François-Xavier Féron.

Où, comment et par qui ont été produites en France les premières musiques de synthèse ? Cette exposition se penche sur l’histoire du son numérique au prisme des recherches pionnières menées dans les années 1970 dans différentes institutions françaises, de la région parisienne (GAIV, GRM, Ircam, CEMAMu) à la cité phocéenne (LMA et GMEM).

Lors de la visite de la MSH Paris Nord découvrez son beau bâtiment d’architecte, du 4e étage avec sa vue panoramique, à son jardin, en passant par son grand auditorium de 300 places équipé d’un dispositif de son spatialisé !

> retrouver l’ensemble de la programmation de la journée à la MSH Paris Nord https://www.mshparisnord.fr/event/jep-2025/

MSH Paris Nord 20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis Saint-Denis 93210 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 55 93 93 00 https://www.mshparisnord.fr/ Unité d'appui et de Recherche soutenue par le CNRS et les universités Paris 8 et Université Sorbonne Paris Nord (UAR 3258).

Visite commentée

© Flavie Jeannin