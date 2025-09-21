Visite de la nécropole de Monpalais Nécropole mégalithique de Monpalais Plaine-et-Vallées

Visite de la nécropole de Monpalais Dimanche 21 septembre, 14h30 Nécropole mégalithique de Monpalais Deux-Sèvres

Rendez-vous sur le parking Route des Dolmens (direction Maranzais). Gratuit.

Partez sur les traces des hommes du Néolithique avec une visite des mégalithes de Monpalais !

Nécropole mégalithique de Monpalais D37, 79100 Plaine-et-Vallées Plaine-et-Vallées 79100 Oiron Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 66 43 35 À la sortie de Taizé-Maulais, sur le bord de la départementale 37, se trouve l’un des plus grands ensembles mégalithiques des Deux-Sèvres. Composé de six dolmens et d’un tumulus dont les ossements retrouvés datent du Néolithique, la multitude d’objets retrouvés et leur architecture composite (influences angevines et angoumoisines) font de ce lieu une curiosité et un objet d’études passionnant et mystérieux. Parking sur la route des dolmens (direction Maranzais).

