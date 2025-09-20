Visite de la nouvelle mairie de Grépiac Mairie de Grépiac Grépiac

Visite de la nouvelle mairie de Grépiac Samedi 20 septembre, 15h00 Mairie de Grépiac Haute-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire avant le 18/09.

️ Ancienne mairie et bâtiment communal

Construite au début des années 1900, cette bâtisse, partiellement réalisée avec les briques de la briqueterie locale Capelle, a connu de multiples usages : marché communal, mairie, école, salle des fêtes et lieu central de la vie culturelle et sociale, avant de redevenir la mairie.

Venez découvrir ou redécouvrir ce bâtiment chargé d’histoire, aujourd’hui encore au cœur des démarches administratives et des rencontres citoyennes.

Mairie de Grépiac 31190 Grépiac Grépiac 31190 Haute-Garonne Occitanie 05 61 08 54 60 mairie@grepiac.fr

© Valérie Couché