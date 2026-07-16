Visite de la Papeterie de Sorel-Moussel, La Papeterie de Sorel-Moussel, Sorel-Moussel

Informations pratiques

Visite de la Papeterie de Sorel-Moussel 19 et 20 septembre La Papeterie de Sorel-Moussel Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir la Papeterie de Sorel-Moussel ! Située entre deux bras de l’Eure, elle porte en elle une longue histoire. Elle fut tout d’abord un moulin, puis une forge et enfin une papeterie qui abrita la première machine à papier continu, sous l’impulsion de la famille Firmin-Didot. Abandonnée à sa fermeture, elle fut restaurée et abrite aujourd’hui des ateliers d’artistes, une brasserie, des ateliers d’artisanat… Entre exposition de documents d’archives, portes ouvertes d’ateliers et histoire contée du site, les Amis de la Papeterie de Sorel-Moussel se feront une joie de vous faire découvrir ce lieu.

La Papeterie de Sorel-Moussel 11 route de Croth, 28260 Sorel-Moussel Sorel-Moussel 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 41 80 32 https://www.papeterie-sorel-moussel.fr Située entre deux bras de l’Eure, la Papeterie de Sorel-Moussel porte en elle une longue histoire : d’abord forge, elle devint papeterie avec Firmin-Didot, et abrite aujourd’hui des ateliers d’art et d’artisanat. Parkings à proximité

Venez découvrir la Papeterie de Sorel-Moussel ! Située entre deux bras de l’Eure, elle porte en elle une longue histoire.

©Les Amis de la Papeterie de Sorel-Moussel