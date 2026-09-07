Visite de la paroisse Notre-Dame-Joie-des-Affligés, Église orthodoxe Notre-Dame-Joie-des-Affligés-et-Sainte-Geneviève, Paris

Informations pratiques

Visite de la paroisse Notre-Dame-Joie-des-Affligés Dimanche 20 septembre, 14h30, 15h00, 15h30 Église orthodoxe Notre-Dame-Joie-des-Affligés-et-Sainte-Geneviève Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

La paroisse orthodoxe Notre-Dame-Joie-des-Affligés-et-Sainte-Geneviève a été fondée par des émigrés russes à Paris en 1936, sous la juridiction du Patriarcat de Moscou. Le choix du lieu s’explique par la volonté d’implanter à Paris une communauté orthodoxe francophone.

Église orthodoxe Notre-Dame-Joie-des-Affligés-et-Sainte-Geneviève 4 rue Saint-Victor 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France 0698654849 https://ndjasg.fr/ La paroisse orthodoxe Notre-Dame-Joie-des-Affligés-et-Sainte-Geneviève a été fondée par des émigrés russes à Paris en 1936, sous la juridiction du Patriarcat de Moscou. Le choix du lieu s’explique par la volonté d’implanter à Paris une communauté orthodoxe francophone. métro Jussieu (7), Cardinal Lemoine ou Maubert-Mutualité (10)

Visite commentée

©DR