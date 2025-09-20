Visite de la partie privée de l’Abbaye de Lavaudieu Logis de l’Abbesse Lavaudieu

Visite de la partie privée de l’Abbaye de Lavaudieu Logis de l’Abbesse Lavaudieu samedi 20 septembre 2025.

Visite de la partie privée de l’Abbaye de Lavaudieu

Logis de l’Abbesse Le bourg Lavaudieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Le logis des abbesses est riche des traces du passé éléments architecturaux remontant à l’époque romane, sa vieille cuisine, boiseries, plafonds à la française, parquets marquetés aux motifs d’Aremberg, toiles peintes, mobilier ancien…

.

Logis de l’Abbesse Le bourg Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 46 00

English :

The logis des abbesses is rich in traces of the past: architectural elements dating back to the Romanesque period, its old kitchen, wood panelling, French ceilings, parquet floors inlaid with Aremberg motifs, painted canvases, antique furniture…

German :

Das Logis des abbesses ist reich an Spuren der Vergangenheit: architektonische Elemente, die auf die romanische Epoche zurückgehen, seine alte Küche, Holztäfelungen, französische Decken, Parkettböden mit Intarsien aus Aremberg-Motiven, bemalte Leinwände, alte Möbel…

Italiano :

La dimora delle badesse è ricca di tracce del passato: elementi architettonici risalenti al periodo romanico, l’antica cucina, i rivestimenti in legno, i soffitti alla francese, i pavimenti in parquet intarsiati con motivi di Aremberg, le tele dipinte, i mobili antichi…

Espanol :

La morada de las abadesas es rica en huellas del pasado: elementos arquitectónicos de la época románica, su antigua cocina, revestimientos de madera, techos franceses, suelos de parqué con incrustaciones de motivos de Aremberg, lienzos pintados, muebles antiguos…

L’événement Visite de la partie privée de l’Abbaye de Lavaudieu Lavaudieu a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne