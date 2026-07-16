Visite de la pêcherie Banville Jullouville
dimanche 13 septembre 2026 · Jullouville
Informations pratiques
Jullouville
Visite de la pêcherie Banville
Place du casino à côté du local des Baigneuses Jullouville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 15:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Une sortie nature qui mêle patrimoine, histoire et découverte du littoral
Découvrez en famille la pêcherie Banville à Jullouville lors d’une balade guidée d’environ 2 heures, au fil de l’estran et de ses trésors. Un moment unique pour comprendre un ouvrage traditionnel, observer la faune locale et vivre une expérience authentique au plus près de la mer. Prévoir des chaussures adaptées à un milieu humide, vaseux et caillouteux. .
Place du casino à côté du local des Baigneuses Jullouville 50610 Manche Normandie +33 2 33 91 10 20 estrancotemanche@free.fr
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English : Visite de la pêcherie Banville
L’événement Visite de la pêcherie Banville Jullouville a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Granville Terre et Mer
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