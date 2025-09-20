Visite de la pêcherie communale « La Margaret » Préfailles

Découvrir une pêcherie, ça vous intéresse ? Alors direction Préfailles !

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine en 2025, on vous emène à la découverte d’un lieu insolite et typique de la côte de Jade à Préfailles.

Pour cela, la pêcherie communale « La Margaret » vous ouvre ses portes perchée sur la côte préfaillaise.

Au programme

Sur place, un agent du service animations de la commune propose une visite guidée pour présenter ce lieu de pêche insolite et vous en expliquer le fonctionnement. L’occasion de tout savoir sur la pêche au carrelet et prendre de la hauteur pour bénéficier d’un beau point de vue et contempler les paysages à couper le souffle sur Destination Pornic.

Le rendez-vous se fait directement sans réservation à la pêcherie sur la Corniche du Pilier. Les créneaux de visites se font toutes les 15 minutes.

C’est quoi une pêcherie ?

Ce cabanon sur pilotis, équipé d’un carrelet, est accessible depuis la terre ferme par une passerelle. Pour pratiquer la pêche au carrelet, il faut un coefficient de marée d’au moins 70, laisser faire le hasard, agir et respecter la réglementation de pêche. L’un des buts de cette construction est d’ancrer ce genre d’équipement dans le temps et de transmettre aux générations futures la technique de pêche ancestrale qui en découle. Un treuil permet, à l’aide d’un filet monté sur une armature appelée enlarme et remonté grâce à une gaffe (gros haveneau), de pêcher toutes sortes de poissons mulets, soles, bars, éperlans… Le plaisir est garanti…

Bon à savoir

Accessible aux personnes à mobilité réduite

6 personnes maximum par visite

Départs toutes les 20 minutes

Animation soumise aux conditions météorologiques

Possibilité de louer la pêcherie de Préfailles auprès de la mairie (infos ici) et auprès de l’office de tourisme de La Plaine-sur-Mer pour celle de la Govogne (infos ici).

Avis aux amateurs et curieux de pêche ! Ne manquez pas ce rendez-vous unique et notez le dès maintenant sur votre agenda ! C’est l’occasion idéale pour découvrir un lieu insolite et mystérieux qui continue à nous intriguer chaque année sur Destination Pornic !

Retrouvez ici le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2025 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive.

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

