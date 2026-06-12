Visite de la pêcherie La Maillard Office de tourisme Hauteville-sur-Mer vendredi 31 juillet 2026.

Hauteville-sur-Mer

Visite de la pêcherie La Maillard

Office de tourisme 30 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 14:00:00

fin : 2026-07-31 16:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Visite de la pêcherie La Maillard de Hauteville-sur-Mer.

Rendez-vous à l’office de tourisme. Réservation obligatoire. .

Office de tourisme 30 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite de la pêcherie La Maillard

L’événement Visite de la pêcherie La Maillard Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par Coutances Tourisme