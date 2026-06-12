Visite de la pêcherie La Maillard Office de tourisme Hauteville-sur-Mer
Visite de la pêcherie La Maillard Office de tourisme Hauteville-sur-Mer vendredi 31 juillet 2026.
Hauteville-sur-Mer
Visite de la pêcherie La Maillard
Office de tourisme 30 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:00:00
fin : 2026-07-31 16:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Visite de la pêcherie La Maillard de Hauteville-sur-Mer.
Rendez-vous à l’office de tourisme. Réservation obligatoire. .
Office de tourisme 30 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite de la pêcherie La Maillard
L’événement Visite de la pêcherie La Maillard Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Hauteville-sur-Mer (Manche)
- Séance club catamaran Ramène ton pote Hauteville-sur-Mer 20 juin 2026
- Cinéfilou Goûter Bonjour l’été Hauteville-sur-Mer 20 juin 2026
- Nocturne en char à voile Hauteville-sur-Mer 20 juin 2026
- Peintures, Gilles Mas Hauteville-sur-Mer 22 juin 2026
- Ciné Seniors La Bataille de Gaulle L’âge de fer ou Juste une illusion Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer 23 juin 2026