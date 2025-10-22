Visite de la pépinière de sapins Greencap à Scaër STESF 2025 Green Cap Scaër
Green Cap Cosquer Scaër Finistère
Début : 2025-10-22 10:00:00
fin : 2025-10-22 12:30:00
2025-10-22
Le Finistère Sud a sa propre pépinière de sapins de Noël, à Scaër ! Membre du label Produit en Bretagne , la pépinière de sapins Greencap produit entre 350 000 et 400 000 sapins sur 700 hectares ! Venez découvrir les coulisses de cette production locale grandeur nature… .
Green Cap Cosquer Scaër 29390 Finistère Bretagne
