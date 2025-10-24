Visite de la pépinière de sapins Greencap à Scaër STESF 2025 Green Cap Scaër

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 10:00:00

fin : 2025-10-24 12:30:00

Date(s) :

2025-10-24

Le Finistère Sud a sa propre pépinière de sapins de Noël, à Scaër ! Membre du label Produit en Bretagne , la pépinière de sapins Greencap produit entre 350 000 et 400 000 sapins sur 700 hectares ! Venez découvrir les coulisses de cette production locale grandeur nature… .

Green Cap Cosquer Scaër 29390 Finistère Bretagne

