Visite de la Pépinière de Vivaces Comestibles, Aux Sentiers du Bonheur, Bourseul
Visite de la Pépinière de Vivaces Comestibles, Aux Sentiers du Bonheur, Bourseul samedi 6 juin 2026.
Visite de la Pépinière de Vivaces Comestibles 6 et 7 juin Aux Sentiers du Bonheur Côtes-d’Armor
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Visite du Parc de la Pépinière
Venez sentir et goûter les plantes
Aux Sentiers du Bonheur 3 Carbriant 22130 Bourseul Bourseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne 0602305649 https://www.youtube.com/@virginiecillierre Pépinière de Vivaces Comestibles, de Plantes Sauvages, des curiosités culinaires Parking de la Pépinière
Visite du Parc de la Pépinière
©Virginie Cillierre