Visite de la Pépinière de Vivaces Comestibles, Aux Sentiers du Bonheur, Bourseul

Visite de la Pépinière de Vivaces Comestibles 6 et 7 juin Aux Sentiers du Bonheur Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite du Parc de la Pépinière

Venez sentir et goûter les plantes

Aux Sentiers du Bonheur 3 Carbriant 22130 Bourseul Bourseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne 0602305649 https://www.youtube.com/@virginiecillierre Pépinière de Vivaces Comestibles, de Plantes Sauvages, des curiosités culinaires Parking de la Pépinière

Visite du Parc de la Pépinière

©Virginie Cillierre