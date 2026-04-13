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Visite de la Pépinière de Vivaces Comestibles, Aux Sentiers du Bonheur, Bourseul

Visite de la Pépinière de Vivaces Comestibles, Aux Sentiers du Bonheur, Bourseul

Visite de la Pépinière de Vivaces Comestibles, Aux Sentiers du Bonheur, Bourseul samedi 6 juin 2026.

Lieu : Aux Sentiers du Bonheur

Adresse : 3 Carbriant 22130 Bourseul

Ville : 22130 Bourseul

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Visite de la Pépinière de Vivaces Comestibles 6 et 7 juin Aux Sentiers du Bonheur Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite du Parc de la Pépinière
Venez sentir et goûter les plantes

Aux Sentiers du Bonheur 3 Carbriant 22130 Bourseul Bourseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne 0602305649 https://www.youtube.com/@virginiecillierre Pépinière de Vivaces Comestibles, de Plantes Sauvages, des curiosités culinaires Parking de la Pépinière
Visite du Parc de la Pépinière

©Virginie Cillierre

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