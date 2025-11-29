Visite de la pépinière des Jardins de la Bédardière Sainte-Gemmes-le-Robert

Visite de la pépinière des Jardins de la Bédardière

La Bédardière Sainte-Gemmes-le-Robert Mayenne

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2026-01-24 12:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-27 2026-01-03 2026-01-10 2026-01-17 2026-01-24 2026-01-31 2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28

Plongez dans l’univers du végétal et découvrez de jeunes plants fruitiers et bocagers

Lors des visites guidées, Mr Thomason vous expliquera son savoir-faire et des conseils sur le choix des essences, les conditions de plantation…

La pépinière est labellisée Agriculture Biologique et Végétal Local.

Pour les fêtes, une idée originale, offrez un arbre à planter! .

La Bédardière Sainte-Gemmes-le-Robert 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 6 82 91 71 81

English :

Immerse yourself in the world of plants and discover young fruit and hedge plants

German :

Tauchen Sie ein in die Welt der Pflanzen und entdecken Sie junge Obst- und Gehölzpflanzen

Italiano :

Immergetevi nel mondo delle piante e scoprite le giovani piante da frutto e da siepe

Espanol :

Sumérjase en el mundo de las plantas y descubra jóvenes frutales y plantas de seto

