Visite de la pépinière des Jardins de la Bédardière Sainte-Gemmes-le-Robert

Visite de la pépinière des Jardins de la Bédardière

La Bédardière Sainte-Gemmes-le-Robert Mayenne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03 09:00:00

fin : 2026-01-24 12:00:00

Date(s) :

2026-01-03 2026-01-10 2026-01-17 2026-01-24 2026-01-31 2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28

Plongez dans l’univers du végétal et découvrez de jeunes plants fruitiers et bocagers

Lors des visites guidées, Mr Thomason vous expliquera son savoir-faire et des conseils sur le choix des essences, les conditions de plantation…

La pépinière est labellisée Agriculture Biologique et Végétal Local.

Pour les fêtes, une idée originale, offrez un arbre à planter! .

La Bédardière Sainte-Gemmes-le-Robert 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 6 82 91 71 81

English :

Immerse yourself in the world of plants and discover young fruit and hedge plants

