Visite de la Petite Camargue Saint-Chamas

Visite de la Petite Camargue

Mardi 17 février 2026 de 10h à 12h30. Saint-Chamas Bouches-du-Rhône

Visite à la découverte de la biodiversité de la Petite Camargue

Véritable mosaïque de milieux naturels, la Petite Camargue est le trésor de l’étang de Berre.

Entre garrigue, oliveraie, roselière et sansouïre, laissez-vous bercer par le chant des oiseaux au cours d’une balade nature en compagnie de notre animatrice.



En fonction de la saison, hérons, aigrettes, canards et Flamands roses seront au rendez-vous pour le plus grand plaisir des petits et grands.

Apprenez à les reconnaître et les observer en toute discrétion pour préserver ce superbe site !



Difficultés 4,5 km de sentier .

Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 03 83 contact@cen-paca.org

English :

Visit to discover the biodiversity of the Petite Camargue

