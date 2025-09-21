Visite de la » Petite Cité de Caractère » Ancienne abbaye Senones

Visite de la » Petite Cité de Caractère » Ancienne abbaye Senones dimanche 21 septembre 2025.

Visite de la » Petite Cité de Caractère » Dimanche 21 septembre, 14h30 Ancienne abbaye Vosges

Rendez-vous devant l’ancienne abbaye.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

La déambulation dans les rues de Senones révèle les diverses influences architecturales européennes : influence italienne pour les moines, française ou germanique pour les princes de Salm-Salm, éclectique ou Art nouveau pour les manufacturiers. Un harmonieux mélange qui interpelle l’habitant et fait de cette petite ville une » Petite Cité de Caractère « .

Rendez-vous devant l’ancienne abbaye.

Ancienne abbaye 14 place Dom Calmet, 88210 Senones Senones 88210 Vosges Grand Est Établissement monastique créé vers 640, comprenant une église circulaire dont ne subsistait, au XVIIIe siècle, que la partie hémisphérique transformée en chœur. L’ensemble de l’établissement a subi d’importantes modifications entre 1680 et 1720. L’église se trouve au sud du cloître, qui se développe autour du jardin, des communs et du logis abbatial.

Au XVIIIe siècle, le cloître, construit en grès rose enduit, était de plan carré, se composait de quatre galeries à arcades et utilisait le pilastre toscan. Deux ailes ont disparu : l’aile nord, détruite par l’incendie de l’église ; l’aile est, occupée par la nouvelle église.

L’église d’origine, détruite par un incendie en 1809, a été reconstruite par l’architecte Prosper Morey de 1866 à 1869, dans un style néo-médiéval. Le clocher, de plan octogonal, se compose d’un couronnement de dômes superposés.

Le logis abbatial, de plan en L, a connu deux phases de construction : la partie sud, entre 1728 et 1749 ; la partie nord, vers 1763-1766. La grande salle, dite “ salle des abbés ”, a conservé l’essentiel de son décor d’origine (lambris, bibliothèque murale, cheminée de marbre).

La cour des communs était largement ouverte sur les vergers et le potager. Les communs sont constitués par un bâtiment agricole au nord (1731) et par la bibliothèque (1719).

À partir de 1796, et jusqu’en 1981, l’installation d’une industrie textile occupe l’ensemble des bâtiments et en dénature les intérieurs.

La déambulation dans les rues de Senones révèle les diverses influences architecturales européennes : influence italienne pour les moines, française ou germanique pour les princes de Salm-Salm, ou Un…

© Marie-Hélène Chrétien