Visite de la Petite Ferme de Maoliga De Ferme en Ferme 2026 La Petite Ferme Maoliga Marches
Visite de la Petite Ferme de Maoliga De Ferme en Ferme 2026 La Petite Ferme Maoliga Marches samedi 25 avril 2026.
Visite de la Petite Ferme de Maoliga De Ferme en Ferme 2026
La Petite Ferme Maoliga 589 chemin des roseaux Marches Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Visite de la ferme pédagogique ainsi que ses élevages d’abeilles, brebis et porcs plein air.
Assiette fermière 13€. Réservation conseillée.
Crêpe 3€.
.
La Petite Ferme Maoliga 589 chemin des roseaux Marches 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 71 81 42 aurucherdemarches@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Visit the educational farm and its free-range bee, sheep and pig farms.
Farm platter: 13? Reservation recommended.
Crêpe: 3?
L’événement Visite de la Petite Ferme de Maoliga De Ferme en Ferme 2026 Marches a été mis à jour le 2026-03-09 par Valence Romans Tourisme