Visite de la Petite Ferme de Maoliga De Ferme en Ferme 2026 La Petite Ferme Maoliga Marches

Visite de la Petite Ferme de Maoliga De Ferme en Ferme 2026

La Petite Ferme Maoliga 589 chemin des roseaux Marches Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Visite de la ferme pédagogique ainsi que ses élevages d’abeilles, brebis et porcs plein air.

Assiette fermière 13€. Réservation conseillée.

Crêpe 3€.

La Petite Ferme Maoliga 589 chemin des roseaux Marches 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 71 81 42 aurucherdemarches@free.fr

English :

Visit the educational farm and its free-range bee, sheep and pig farms.

Farm platter: 13? Reservation recommended.

Crêpe: 3?

