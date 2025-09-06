Visite de la petite ferme des Marmiers La petite ferme des Marmiers La Jonchère-Saint-Maurice

Visite de la petite ferme des Marmiers La petite ferme des Marmiers La Jonchère-Saint-Maurice samedi 6 septembre 2025.

Visite de la petite ferme des Marmiers

La petite ferme des Marmiers 29 Rue des Billanges La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Venez rencontrer votre jardinier-maraîcher. Présentation du projet, description de la méthode de culture, visite du potager. Vente à la ferme après la visite. .

La petite ferme des Marmiers 29 Rue des Billanges La Jonchère-Saint-Maurice 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 36 65 85 lapetitefermedesmarmiers@mailo.com

English : Visite de la petite ferme des Marmiers

German : Visite de la petite ferme des Marmiers

Italiano :

Espanol : Visite de la petite ferme des Marmiers

L’événement Visite de la petite ferme des Marmiers La Jonchère-Saint-Maurice a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Monts du Limousin