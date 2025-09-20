Visite de la Plaine de la Jonction Agrocampus de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye
Visite de la Plaine de la Jonction Samedi 20 septembre, 09h30, 11h00, 13h30, 15h00 Agrocampus de Saint-Germain-en-Laye Yvelines
Rendez-vous sur le parking de l’Agrocampus. 10 places par visite.
Les différents espaces naturels et cultivés, leur mode de gestion seront présentés lors des visites guidées. La faune et la flore sont particulièrement diversifiées : faisans, sangliers, chevreuils, renards, hérissons… et les productions agricoles nombreuses : maraichage, floriculture, vergers, céréales…
L’Agrocampus, anciennement « Lycée agricole », occupe et fait vivre cet espace de 83 hectares, ancien terrain de chasse situé entre les forêts de Marly et de Saint-Germain-en-Laye, et entre les bourgs de Chambourcy et de Saint-Germain.
Cet établissement public comprend à la fois un lycée général et professionnel, un centre de formation d’apprentis et un centre de formation pour adulte.
Agrocampus de Saint-Germain-en-Laye Route des Princesses 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 01 30 87 18 00 http://www.eplefpah.ac-versailles.fr [{« type »: « email », « value »: « agrocampus78@educagri.fr »}]
Visite commentée