Visite de la Plaine de la Jonction Agrocampus de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye

Visite de la Plaine de la Jonction Samedi 20 septembre, 09h30, 11h00, 13h30, 15h00 Agrocampus de Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Rendez-vous sur le parking de l’Agrocampus. 10 places par visite.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Les différents espaces naturels et cultivés, leur mode de gestion seront présentés lors des visites guidées. La faune et la flore sont particulièrement diversifiées : faisans, sangliers, chevreuils, renards, hérissons… et les productions agricoles nombreuses : maraichage, floriculture, vergers, céréales…

L’Agrocampus, anciennement « Lycée agricole », occupe et fait vivre cet espace de 83 hectares, ancien terrain de chasse situé entre les forêts de Marly et de Saint-Germain-en-Laye, et entre les bourgs de Chambourcy et de Saint-Germain.

Cet établissement public comprend à la fois un lycée général et professionnel, un centre de formation d’apprentis et un centre de formation pour adulte.

Agrocampus de Saint-Germain-en-Laye Route des Princesses 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 01 30 87 18 00 http://www.eplefpah.ac-versailles.fr [{« type »: « email », « value »: « agrocampus78@educagri.fr »}]

Visite commentée