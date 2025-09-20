Visite de la plate-forme de compostage des biodéchets alimentaires de Chambéry Plate-forme de compostage des biodéchets alimentaires Chambéry

Visite de la plate-forme de compostage des biodéchets alimentaires de Chambéry Plate-forme de compostage des biodéchets alimentaires Chambéry samedi 20 septembre 2025.

Visite de la plate-forme de compostage des biodéchets alimentaires de Chambéry Samedi 20 septembre, 09h00, 10h00, 11h00 Plate-forme de compostage des biodéchets alimentaires Savoie

Inscription obligatoire à partir du 1er septembre 2025 sur le site de Grand Chambéry. 20 personnes maximum par visite. Prévoir chaussures fermées. De 6 à 99 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Présentation du processus de transformation des déchets alimentaires en compost.

Plate-forme de compostage des biodéchets alimentaires Chemin des Vernatiaux, Champ Plat, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479683500 https://www.savoie-dechets.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.grandchambery.fr/ »}] Dans le cadre de la loi « AGEC » (anti-gaspillage et pour l’économie circulaire) et depuis deux ans, Grand Chambéry et Grand Lac expérimentent et déploient progressivement la collecte des déchets alimentaires auprès des particuliers. Afin de répondre à ce besoin de traitement spécifique, Savoie Déchets a lancé en mai 2022 une unité pilote de compostage semi-industriel sur la plateforme de Champlat, à Chambéry-le-Vieux. Après plusieurs mois d’apports en continu en provenance locale des ménages et de la restauration collective, les « premières cuvées » de compost ont été produites. Passant haut la main les contrôles réglementaires, ces composts d’excellente qualité ont également obtenu la mention « bio ». Parking à l’entrée du site

Présentation du processus de transformation des déchets alimentaires en compost.

Savoie Déchets