Visite de la plateforme de compostage de Cestas, Plateforme de compostage, Cestas

Informations pratiques

Visite de la plateforme de compostage de Cestas Samedi 19 septembre, 09h00 Plateforme de compostage Gironde

Gratuit, sur réservation. 15 personnes par visite, port de chaussures fermées obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Poussez les portes de la plateforme de compostage de Foulayronnes et découvrez les coulisses de la valorisation des déchets organiques. Au fil de la visite, suivez les différentes étapes de transformation des biodéchets en compost et comprenez le devenir de vos déchets au sein d’une filière d’économie circulaire. Une occasion de mieux connaître les enjeux du recyclage des matières organiques et leur contribution à une agriculture plus durable.

Plateforme de compostage Avenue des Victimes du Devoir, 33610 Cestas Cestas 33610 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://admin.eventdrive.com/fr/visite-de-la-plateforme-de-compostage-de-cestas-33/sinscrire »}]

Venez découvrir les coulisses d’un site de valorisation des déchets organiques !

©VEOLIA