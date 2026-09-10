Visite de la plateforme de compostage de Le-Boulay-Thierry, Centre de compostage, Villemeux-sur-Eure

Informations pratiques

Visite de la plateforme de compostage de Le-Boulay-Thierry Samedi 19 septembre, 10h00 Centre de compostage Eure-et-Loir

20 personnes par visite ; Port de chaussures fermées obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Venez découvrir les coulisses d’un site de valorisation des déchets organiques !

Au programme : présentation du processus de transformation des déchets en compost avec explications sur le devenir de vos déchets organiques. Une occasion unique de comprendre comment vos déchets sont valorisés dans une démarche d’économie circulaire et d’agriculture durable.

Centre de compostage Chemin du Tuleras, 28210 Le Boullay-Thierry, France Villemeux-sur-Eure 28210 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://admin.eventdrive.com/fr/visite-de-la-plateforme-de-compostage-de-le-boullay-thierry-28/sinscrire »}]

Venez découvrir les coulisses d’un site de valorisation des déchets organiques !

©VEOLIA