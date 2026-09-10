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AGENDA · Villemeux-sur-Eure

Visite de la plateforme de compostage de Le-Boulay-Thierry, Centre de compostage, Villemeux-sur-Eure

samedi 19 septembre 2026 · Centre de compostage · Villemeux-sur-Eure

Visite de la plateforme de compostage de Le-Boulay-Thierry, Centre de compostage, Villemeux-sur-Eure

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Centre de compostage
Adresse
Chemin du Tuleras, 28210 Le Boullay-Thierry, France
Ville
28210 Villemeux-sur-Eure
Département
Eure-et-Loir
Tarif
20 personnes par visite ; Port de chaussures fermées obligatoire

Visite de la plateforme de compostage de Le-Boulay-Thierry Samedi 19 septembre, 10h00 Centre de compostage Eure-et-Loir

20 personnes par visite ; Port de chaussures fermées obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Venez découvrir les coulisses d’un site de valorisation des déchets organiques !
Au programme : présentation du processus de transformation des déchets en compost avec explications sur le devenir de vos déchets organiques. Une occasion unique de comprendre comment vos déchets sont valorisés dans une démarche d’économie circulaire et d’agriculture durable.

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Venez découvrir les coulisses d’un site de valorisation des déchets organiques !

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