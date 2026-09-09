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AGENDA · Le-Boullay-Thierry

Visite de la plateforme de compostage de Le-Boulay-Thierry, Plateforme de compostage, Le-Boullay-Thierry

samedi 19 septembre 2026 · Plateforme de compostage · Le-Boullay-Thierry

Visite de la plateforme de compostage de Le-Boulay-Thierry, Plateforme de compostage, Le-Boullay-Thierry

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Plateforme de compostage
Adresse
Chemin du Tuleras
Ville
28210 Le-Boullay-Thierry
Département
Eure-et-Loir
Tarif
20 personnes par visite ; Port de chaussures fermées obligatoire

Visite de la plateforme de compostage de Le-Boulay-Thierry Samedi 19 septembre, 10h00 Plateforme de compostage Eure-et-Loir

20 personnes par visite ; Port de chaussures fermées obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

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Plateforme de compostage Chemin du Tuleras Le-Boullay-Thierry 28210 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://admin.eventdrive.com/fr/visite-de-la-plateforme-de-compostage-de-le-boullay-thierry-28/sinscrire »}] PLATEFORME DE COMPOSTAGE
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