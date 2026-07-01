Informations pratiques

Visite de la plateforme de recherche SIR et rdv BtoB Jeudi 10 septembre, 11h00, 14h00

Gratuit mais sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T11:00:00+02:00 – 2026-09-10T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-10T14:00:00+02:00 – 2026-09-10T17:00:00+02:00

La plateforme de recherche SIR vous invite à découvrir ses expertises lors d’une visite en direct de ses locaux le jeudi 10 septembre à 11h (le lien du webinaire vous sera transmis une semaine avant l’évènement).

Programme

Présentation de la plateforme SIR et de l’unité d’appui et de recherche ScanMAT :

– Le principe de la spectrométrie vibrationnelle

– Les équipements disponibles sur la plateforme et leur utilisation

– L’analyse de données

Des exemples d’applications en Agri/Agro :

1 : Spectrométrie Raman et chimiométrie pour la quantification des acides gras de truite

2 : Analyse de jaunes d’œufs par spectrométrie NIR : apport de la chimiométrie et intérêt de la sélection de variables

3 : Détermination de la teneur en phase amorphe versus cristallisée dans une poudre alimentaire

Témoignage de Pierrick Haffray, responsable de la section aquacole du SYSAAF, sur la mise en œuvre et l’évolution de la collaboration avec la plateforme.

Après la visite, des créneaux de 30 min en visio sont disponibles entre 14h à 17h afin d’échanger avec la plateforme SIR.

Contact : campusinnovation@univ-rennes.fr

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