Visite de la plateforme Mécatronique IMT Mines Alès Alès

Visite de la plateforme Mécatronique Jeudi 20 novembre, 08h00 IMT Mines Alès Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T08:00:00 – 2025-11-20T18:00:00

Fin : 2025-11-20T08:00:00 – 2025-11-20T18:00:00

La Plateforme Mécatronique regroupe des compétences et des équipements (en conception mécanique, électronique, automatique, robotique, informatique industrielle) permettant d’aller de l’idée au prototypage d’un système mécatronique. Un système mécatronique est capable de percevoir son milieu environnant, de traiter l’information, de communiquer, d’agir dans et sur son milieu, et présente un niveau complet d’intégration du point de vue fonctionnel, physique et disciplinaire. Venez découvrir nos installations techniques (usinage, impression 3D, fabrication de cartes électroniques) et des exemples ou démonstrations de réalisations.

IMT Mines Alès rue jules renard alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « marie.florin@mines-ales.fr »}]

