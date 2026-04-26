Visite de la pointe Saint-Mathieu Place Saint-Tanguy Plougonvelin

Plougonvelin

Visite de la pointe Saint-Mathieu

Place Saint-Tanguy Entre le phare et le musée de l’abbaye Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 15:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-03 2026-05-04 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-23 2026-05-24

Dans un périmètre ultra concentré, la pointe Saint-Mathieu nous ouvre une fenêtre sur la Bretagne, son histoire mouvementée, sa vie maritime et ses légendes éternelles. Cette visite vous fera entrevoir l’histoire cachée derrière la splendeur de ce bout du Monde. .

Place Saint-Tanguy Entre le phare et le musée de l’abbaye Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 82 02 05 26

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English : Visite de la pointe Saint-Mathieu

L’événement Visite de la pointe Saint-Mathieu Plougonvelin a été mis à jour le 2026-04-24 par OT IROISE BRETAGNE