Visite de la Porte de Bourgogne organisée par le CRDMA 77 Porte de bourgogne Moret-sur-Loing samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Participation libre.

Porte de bourgogne Rue Grande 77250 Moret-sur-Loing Moret-sur-Loing 77250 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 70 41 66 http://www.ville-de-moret.fr Porte défensive du XIIe siècle, elle fait partie de l’enceinte de la ville au XIIe siècle. Elle comportait une terrasse crénelée pour la défense de la cité. SNCF gare de Moret-Veneux-les-Sablons / A6 sortie Fontainebleau puis N6

Journées européennes du patrimoine 2025