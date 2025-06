Visite de la poterie de Lezerhy Pluméliau-Bieuzy 28 juin 2025 14:00

Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Terre à Terre. Visite de la poterie de Lezerhy création céramique, grès, porcelaine.

Découvrez le processus de fabrication et cuisson des pièces avec Philippe Boivin, dans le métier depuis plus de 50 ans. Démonstration de tournage au rendez-vous.

14h 18h en accès libre . .

Lezerhy

Pluméliau-Bieuzy 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07

