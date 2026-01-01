Visite de la poterie Ravel Poterie Ravel Aubagne

Visite de la poterie Ravel

Du 08/01 au 02/07/2026 le jeudi à partir de 10h. Poterie Ravel 8 avenue des Goums Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-01-08 10:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-01-08

Ne ratez pas cette visite commentée, véritable découverte de la fabrication de poterie organisée par la Poterie Ravel.

Au cœur de la ville, cette manufacture de céramique de plus de 6 000m² est la plus ancienne de la région. Une cour immense, des murs couverts de vignes, sa cheminée classée…la vraie fabrique du XIXème siècle à visiter ! .

Poterie Ravel 8 avenue des Goums Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 82 42 00 contact@poterie-ravel.com

English :

Don’t miss this guided tour, a true discovery of pottery making organized by the Ravel Pottery.

