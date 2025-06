Visite de la Poudrerie de Sainte Livrade Casseneuil 2 juillet 2025 10:00

Lot-et-Garonne

Visite de la Poudrerie de Sainte Livrade Stade Etienne Restat Casseneuil Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 10:00:00

fin : 2025-07-02

Date(s) :

2025-07-02

Visite accessible à tous animée par Gérard Fillol, Raconteur de Pays.

Durée 2h

Visite accessible à tous animée par Gérard Fillol, Raconteur de Pays.

Durée 2h .

Stade Etienne Restat

Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 01 73 75

English : Visite de la Poudrerie de Sainte Livrade

Visit open to all, led by Gérard Fillol, Raconteur de Pays.

Duration: 2 hours

German : Visite de la Poudrerie de Sainte Livrade

Eine für alle zugängliche Besichtigung, die von Gérard Fillol, Raconteur de Pays, geleitet wird.

Dauer: 2 Stunden

Italiano :

Visita aperta a tutti, guidata da Gérard Fillol, narratore locale.

Durata: 2 ore

Espanol : Visite de la Poudrerie de Sainte Livrade

Visita abierta a todos, guiada por Gérard Fillol, narrador local.

Duración: 2 horas

L’événement Visite de la Poudrerie de Sainte Livrade Casseneuil a été mis à jour le 2025-06-24 par OT Villeneuve Vallée du Lot