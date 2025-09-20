Visite de la Préfecture de Haute-Loire La préfecture de Haute-Loire Le Puy-en-Velay

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’occasion des 42e Journées Européennes du Patrimoine, la préfecture de Haute-Loire ouvre ses portes au public : les visiteurs pourront découvrir ces lieux chargés d’histoire et plus particulièrement les parties habituellement fermées au public.

Vous souhaitez en apprendre davantage sur l’histoire de la préfecture et des figures historiques qui ont donné leurs noms aux bâtiments ? Ou encore connaître le rôle du préfet, découvrir son bureau et son uniforme ? Inscrivez-vous dès maintenant à nos visites gratuites et guidées ou accompagnées par un membre du corps préfectoral !

La préfecture de Haute-Loire 6 Avenue du Général de Gaulle 43000 Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

@ministère de la culture @préfecture de Haute-Loire