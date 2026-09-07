Visite de la préfecture de l’Hérault, Préfecture de l’Hérault, Montpellier

Informations pratiques

Visite de la préfecture de l’Hérault Samedi 19 septembre, 10h00 Préfecture de l’Hérault Hérault

Gratuit, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la préfecture de l’Hérault ouvre exceptionnellement ses portes au public.

Partez en visite libre à la découverte de ce bâtiment emblématique de la vie républicaine, installé dans un hôtel particulier du XIXᵉ siècle. Vous pourrez y admirer les salons d’apparat, la cour d’honneur, ainsi que des espaces habituellement inaccessibles.

Une belle opportunité de découvrir l’histoire administrative et architecturale de ce lieu au cœur de Montpellier.

Préfecture de l’Hérault 34 place des martyrs de la Résistance, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie 04 67 61 61 61 http://www.herault.gouv.fr https://twitter.com/Prefet34;https://www.facebook.com/Prefet34/?ref=bookmarks [{« type »: « link », « value »: « https://www.herault.gouv.fr/ »}] Au cœur de la ville de Montpellier, dans le quartier historique de l’Écusson, la préfecture de l’Hérault occupe une place centrale et possède une identité forte.

À l’origine, cet édifice était un hôtel particulier appartenant à la comtesse de Ganges. Les intendants de la province du Languedoc choisirent cette élégante demeure classique pour y établir le siège de la représentation du pouvoir royal. Ainsi, dès 1800, le premier préfet impérial, Pierre Joseph de Nogaret, y prit résidence, perpétuant la vocation de cet édifice qui lui était assignée avant la Révolution française. Tramway 1, 2, 3, 4.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la préfecture de l’Hérault ouvre exceptionnellement ses portes au public.

© Préfecture de l’Hérault – SDCI – 2026