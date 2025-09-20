Visite de la Préfecture de Lot-et-Garonne Préfecture de Lot-et-Garonne Agen

Réservation obligatoire. 20 personnes maximum par visite. Gratuit.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

️ Visite guidée de la préfecture d’Agen

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez les coulisses de la préfecture d’Agen, un lieu emblématique du département.

Deux formules au choix :

Visite complète (préfecture + jardins) : durée 1h40

Visite de la préfecture uniquement : durée 40 minutes

Sur inscription obligatoire via Weezevent.

Plongez dans l’histoire de cette institution et explorez un patrimoine architectural remarquable au cœur d’Agen.

Ancien palais épiscopal dont la construction fut décidée par Monseigneur Usson de Bonnac et confiée à l'architecte Leroy. La première pierre est posée en 1775. Séduit par la beauté et la majesté des lieux, Napoléon Ier décide d'y transférer la préfecture. Il signe le décret impérial actant cette décision le 28 février 1809. Des travaux sont immédiatement entrepris pour restaurer le bâtiment qui s'est dégradé depuis la mise sous scellés de l'évêché en 1791. C'est le 23 novembre 1810 que le premier Préfet, Christophe de Villeneuve-Bargemont, s'y installe. L'édifice est influencé par Mansard. On a écrit que son architecture était inspirée de l'Hôtel Matignon construit en 1720 par Jean de Courtonne sous la régence. On trouve en effet tous les poncifs de la distribution française tels qu'ils ressortent des hôtels de Mansart et de Vau. Le parc paysager de la préfecture est un ensemble clos de murs, presque carré, qui couvre un espace de 3 hectares. Il présente une grande diversité de végétaux, dont plusieurs espèces de cèdres dont un cèdre du Liban, le plus proche des bâtiments, qui aurait été planté par l'évêque et daterait donc de la fin du XIIIe siècle.

