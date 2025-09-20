Visite de la préfecture des Ardennes Préfecture des Ardennes Charleville-Mézières

Visite de la préfecture des Ardennes Préfecture des Ardennes Charleville-Mézières samedi 20 septembre 2025.

Visite de la préfecture des Ardennes 20 et 21 septembre Préfecture des Ardennes Ardennes

Nombre de places limités à 25 personnes.. Durée de la visite : 1h. Les visites sont sur inscription, le lien pour s’inscrire est à venir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Découvrez les secrets d’un lieu emblématique en plein cœur de Charleville-Mézières !

Poussez les portes de ce bâtiment à l’architecture exceptionnelle et plongez dans l’histoire et le quotidien de la préfecture. Vous aurez l’occasion de découvrir les lieux où se prennent les décisions, tels que le bureau de M. le Préfet et ses espaces de réception. Vous pourrez également explorer le centre opérationnel départemental, où sont gérés les événements majeurs et les situations de crise.

En outre, différentes expositions vous attendent, mettant en lumière les missions des agents de la préfecture, telles que l’organisation des visites officielles.

Préfecture des Ardennes 1 place de la Préfecture, 08005 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 03 24 59 66 00 http://www.ardennes.gouv.fr L’ancienne École royale du Génie accueille aujourd’hui la préfecture du département des Ardennes.

Les bâtiments qui abritent la préfecture des Ardennes depuis 1800 se situent dans le vieux Mézières, au cœur de la ville, chef-lieu du département. De par leur histoire, ils illustrent la continuité de la présence de l’État en ce lieu et la construction d’une identité ardennaise. En effet, alors même que les départements n’existaient pas encore, et que les frontières de la France s’arrêtaient à Mézières, c’est ici – là où se dressait l’ancien palais des Tournelles, alors résidence des gouverneurs de Champagne – que Charles de Gonzague allait décider la création de Charleville, dans la principauté indépendante d’Arches.

L’ensemble des bâtiments est construit dans un style néoclassique très sobre, caractéristique de l’époque de Louis XVI, et s’organise en deux ailes réparties de part et d’autre d’une cour d’honneur centrale en U, ouverte sur l’ancienne place d’armes de Mézières. Le fronton central, orné de sculptures de casques, cuirasses et canons, témoigne du passé militaire du bâtiment. Il a ainsi abrité l’École royale du Génie dans le cadre du plan de modernisation de la place fortifiée de Mézières. Ascenseur.

Découvrez les secrets d’un lieu emblématique en plein cœur de Charleville-Mézières !

© Agathe Huart pour le compte de la préfecture