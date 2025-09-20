Visite de la Préfecture des Landes Journées du Patrimoine Préfecture des Landes Mont-de-Marsan

Préfecture des Landes 24 rue Victor Hugo Mont-de-Marsan Landes

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

La Préfecture des Landes ouvre exceptionnellement ses portes au public ce samedi 20 septembre 2025 entre 09h00 et 17h00.

Depuis son édification à partir de 1810 jusqu’à sa réfection récente, visant à lui redonner l’éclat et la noblesse perdus au fil du temps, la bâtisse est un élément central de la cité montoise. Les Landais et les Montois sont attachés à ce bâtiment.

Le bâtiment a été conçu par les architectes David-François Panay et Augustin Arthaud. Sa conception s’échelonne de 1808 à 1810, et la première pierre est posée le 29 septembre 1810.

Sont proposées des visites guidées afin de découvrir l’histoire et les trésors de ce bâtiment construit au XVIIIème siècle.

Les créneaux proposés sont les suivants

-09h00 à 10h00

-10h00 à 11h00

-11h00 à 12h00

-13h00 à 14h00

-14h00 à 15h00

-15h00 à 16h00

-16h00 à 17h00

Les visites sont gratuites

Préfecture des Landes 24 rue Victor Hugo Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine pref-jep@landes.gouv.fr

