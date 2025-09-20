Visite de la préfecture des Landes Préfecture des Landes Mont-de-Marsan

Visite de la préfecture des Landes Préfecture des Landes Mont-de-Marsan samedi 20 septembre 2025.

Visite de la préfecture des Landes Samedi 20 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00 Préfecture des Landes Landes

Gratuit. Réservation obligatoire par mail. 20 personnes maximum par groupe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Le samedi 20 septembre 2025, de 9 h à 17 h, la préfecture des Landes ouvre grand ses portes à l’occasion de la 42ᵉ édition des Journées européennes du patrimoine !

Une opportunité exceptionnelle de plonger au cœur de l’histoire en participant à des visites guidées captivantes. Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir les trésors cachés de la préfecture des Landes.

Les créneaux de visite sont les suivants :

9 h à 10 h

10 h à 11 h

11 h à 12 h

13 h à 14 h

14 h à 15 h

15 h à 16 h

16 h à 17 h

« Le 12 septembre 1808, Napoléon Ier signait le décret dit « de Bayonne », faisant donation au département des Landes du couvent de Sainte-Claire à Mont-de-Marsan, pour y établir un hôtel de préfecture. De l’Empire à la République, des hommes et des femmes ont fait le destin de la préfecture des Landes. L’édifice néoclassique a aujourd’hui plus de deux siècles d’histoire. Depuis son édification à partir de 1810 jusqu’à sa réfection récente, visant à lui redonner l’éclat et la noblesse perdus au fil du temps, la bâtisse est un élément central de la cité montoise. Les Landais et les Montois sont attachés à ce bâtiment. J’ai à cœur, en tant que représentant de l’État dans les Landes, que cette maison – la maison de la République – soit celle de tous. Elle est un héritage de notre histoire et de nos institutions républicaines ; il appartient à chacun de se l’approprier. »

Le bâtiment a été conçu par les architectes David-François Panay et Augustin Arthaud. Sa conception s’échelonne de 1808 à 1810, et la première pierre est posée le 29 septembre 1810. Les travaux s’achèveront en 1819, date à laquelle s’installe le baron d’Haussez, premier préfet à occuper les lieux. C’est le couvent des Clarisses, bâti en 1691, qui sert de fondation au nouveau bâtiment, lequel adopte alors le style néoclassique en vogue sous le Premier Empire. La façade est parée d’un portique à quatre colonnes ioniques ; les deux ailes sont quant à elles dotées de portes en bronze, décorées de pommes de pin localement appelées pignes. Une passerelle en fer est édifiée en 1844 pour relier la préfecture, située sur la rive gauche de la Douze, à ses jardins qui étaient de l’autre côté.

Préfecture des Landes 24-26 rue Victor Hugo, 40000 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine http://www.landes.gouv.fr [{« type »: « email », « value »: « pref-jep@landes.gouv.fr »}] Le bâtiment a été conçu par les architectes David-François Panay et Augustin Arthaud. Sa conception s’échelonne de 1808 à 1810, et la première pierre est posée le 29 septembre 1810. Les travaux s’achèveront en 1819, date à laquelle s’installe le baron d’Haussez, premier préfet à occuper les lieux.

C’est le couvent des Clarisses, bâti en 1691, qui sert de fondation au nouveau bâtiment, qui adopte alors le style néoclassique en vogue sous le Premier Empire. La façade est parée d’un portique à quatre colonnes ioniques, les deux ailes sont quant à elles dotées de portes en bronze, décorées de pommes de pin localement appelées pignes. Une passerelle en fer est édifiée en 1844 pour relier la préfecture, située sur la rive gauche de la Douze, à ses jardins qui étaient de l’autre côté.

Le samedi 20 septembre 2025, de 9 h à 17 h, la préfecture des Landes ouvre grand ses portes à l’occasion de la 42ᵉ édition des Journées européennes du patrimoine !

© Loïc Marzin / Préfecture des Landes