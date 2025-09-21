Visite de la préfecture du conseil départemental de la Drôme Préfecture de la Drôme Valence

Visite de la préfecture du conseil départemental de la Drôme Dimanche 21 septembre, 10h30, 11h30, 14h00, 15h00 Préfecture de la Drôme Drôme

Début : 2025-09-21T10:30:00+ – 2025-09-21T11:30:00+

Fin : 2025-09-21T15:+ – 2025-09-21T16:+

Pour plus d’informations , veuillez trouver le communiqué de presse ici : https://www.drome.gouv.fr/Actualites/Actualite-2025/Journees-europeennes-du-patrimoine-2025

Préfecture de la Drôme 3 boulevard de Vauban 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes http://www.drome.gouv.fr

Préfecture de la Drôme