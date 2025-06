Visite de la récolte du sel au Salin d’Aigues-Mortes – Aigues-Mortes 1 juillet 2025 07:00

Gard

Visite de la récolte du sel au Salin d'Aigues-Mortes Route du Grau du Roi D979 Aigues-Mortes Gard

Tarif : 20 EUR

Date :

Début : 2025-07-01

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-07-01

La visite au salin d’Aigues-Mortes offre une découverte fascinante de la récolte de la fleur de sel. Entre paysages éclatants et savoir-faire ancestral, on assiste à la magie des cristaux formés par le soleil, le vent et la mer.

Route du Grau du Roi D979

Aigues-Mortes 30220 Gard Occitanie +33 4 66 73 40 24 salinstourisme@salins.com

English :

A visit to the Aigues-Mortes salt works offers a fascinating insight into the harvesting of fleur de sel. Between dazzling landscapes and ancestral know-how, we witness the magic of crystals formed by sun, wind and sea.

German :

Der Besuch der Saline von Aigues-Mortes bietet einen faszinierenden Einblick in die Ernte des Fleur de Sel. Zwischen strahlenden Landschaften und althergebrachter Handwerkskunst wird man Zeuge der Magie der Kristalle, die von Sonne, Wind und Meer geformt werden.

Italiano :

Una visita alle saline di Aigues-Mortes offre un’affascinante visione della raccolta dei fiori di sale. Tra paesaggi abbaglianti e conoscenze ancestrali, potrete assistere alla magia dei cristalli formati dal sole, dal vento e dal mare.

Espanol :

Una visita a las salinas de Aigues-Mortes ofrece una visión fascinante de la recolección de la flor de sal. Entre paisajes deslumbrantes y un saber hacer ancestral, podrá ser testigo de la magia de los cristales formados por el sol, el viento y el mar.

