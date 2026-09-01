VISITE DE LA RECTORIE Banyuls-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Banyuls-sur-Mer
Informations pratiques
Banyuls-sur-Mer
VISITE DE LA RECTORIE
Rue Charles de Foucault Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-10-10 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-10-10
Mady MALFETES fera une visite gratuite de l’Eglise de la Rectorie pour les Journées du Patrimoine, le samedi 19 septembre de 10h à 12h ainsi que pour la Fête des Vendanges le samedi 10 octobre de 10h à 12h.
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Rue Charles de Foucault Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 33 45 76 63
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English :
Mady MALFETES will lead a free tour of the Rectorie Church for Heritage Days, on Saturday, September 19, from 10 a.m. to 12 p.m., as well as for the Harvest Festival on Saturday, October 10, from 10 a.m. to 12 p.m.
L’événement VISITE DE LA RECTORIE Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-03 par OT DE BANYULS SUR MER
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