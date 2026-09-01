Informations pratiques

Banyuls-sur-Mer

VISITE DE LA RECTORIE

Rue Charles de Foucault Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-10-10

Mady MALFETES fera une visite gratuite de l’Eglise de la Rectorie pour les Journées du Patrimoine, le samedi 19 septembre de 10h à 12h ainsi que pour la Fête des Vendanges le samedi 10 octobre de 10h à 12h.

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Rue Charles de Foucault Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 33 45 76 63

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English :

Mady MALFETES will lead a free tour of the Rectorie Church for Heritage Days, on Saturday, September 19, from 10 a.m. to 12 p.m., as well as for the Harvest Festival on Saturday, October 10, from 10 a.m. to 12 p.m.

L’événement VISITE DE LA RECTORIE Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-03 par OT DE BANYULS SUR MER