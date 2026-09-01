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VISITE DE LA RECTORIE Banyuls-sur-Mer

samedi 19 septembre 2026 · Banyuls-sur-Mer

VISITE DE LA RECTORIE Banyuls-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Rue Charles de Foucault
Ville
66650 Banyuls-sur-Mer
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Banyuls-sur-Mer

VISITE DE LA RECTORIE

Rue Charles de Foucault Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-10-10

Mady MALFETES fera une visite gratuite de l’Eglise de la Rectorie pour les Journées du Patrimoine, le samedi 19 septembre de 10h à 12h ainsi que pour la Fête des Vendanges le samedi 10 octobre de 10h à 12h.
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Rue Charles de Foucault Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 33 45 76 63 

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English :

Mady MALFETES will lead a free tour of the Rectorie Church for Heritage Days, on Saturday, September 19, from 10 a.m. to 12 p.m., as well as for the Harvest Festival on Saturday, October 10, from 10 a.m. to 12 p.m.

L’événement VISITE DE LA RECTORIE Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-03 par OT DE BANYULS SUR MER

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