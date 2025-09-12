Visite de la REcyclerie (18e) La REcyclerie Paris

Visite de la REcyclerie (18e) La REcyclerie Paris vendredi 12 septembre 2025.

La Ferme urbaine de la REcyclerie, c’est un écosystème innovant

sur 1.000 m2, le long des voies de la Petite Ceinture. Une toiture

végétalisée en prairie mellifère pour accueillir nos amies les abeilles,

un poulailler qui comprend 17 magnifiques poules et deux canards

coureurs indiens qui mangent les limaces du potager, une forêt

comestible où se côtoient sauges et mirabellier.

La Ferme urbaine de la

REcyclerie, c’est aussi un grand potager où nos jardiniers chouchoutent

nos légumes, un système d’aquaponie pour se sentir comme un poisson dans

l’eau et une foule de plantes d’intérieur !

Si certains de ces termes ne vous disent rien, c’est qu’il est temps

de passer visiter… La REcyclerie n’aura plus de secrets pour vous !

Réservation obligatoire

La visite n’est pas très adaptée pour les enfants de moins de 10 ans

Venez découvrir tous les espaces et les projets de la REcyclerie (18e) : son atelier de réparation, sa ferme urbaine, sa programmation éco-culturelle et son café-cantine responsable.

Le samedi 27 septembre 2025

de 16h00 à 17h00

Le vendredi 19 septembre 2025

de 16h00 à 17h00

Le vendredi 12 septembre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-12T19:00:00+02:00

fin : 2025-09-27T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-12T16:00:00+02:00_2025-09-12T17:00:00+02:00;2025-09-19T16:00:00+02:00_2025-09-19T17:00:00+02:00;2025-09-27T16:00:00+02:00_2025-09-27T17:00:00+02:00

La REcyclerie 83 Boulevard Ornano 75018 Paris