Visite de la REcyclerie (18e) La REcyclerie Paris vendredi 12 septembre 2025.
La Ferme urbaine de la REcyclerie, c’est un écosystème innovant
sur 1.000 m2, le long des voies de la Petite Ceinture. Une toiture
végétalisée en prairie mellifère pour accueillir nos amies les abeilles,
un poulailler qui comprend 17 magnifiques poules et deux canards
coureurs indiens qui mangent les limaces du potager, une forêt
comestible où se côtoient sauges et mirabellier.
La Ferme urbaine de la
REcyclerie, c’est aussi un grand potager où nos jardiniers chouchoutent
nos légumes, un système d’aquaponie pour se sentir comme un poisson dans
l’eau et une foule de plantes d’intérieur !
Si certains de ces termes ne vous disent rien, c’est qu’il est temps
de passer visiter… La REcyclerie n’aura plus de secrets pour vous !
Réservation obligatoire
La visite n’est pas très adaptée pour les enfants de moins de 10 ans
Venez découvrir tous les espaces et les projets de la REcyclerie (18e) : son atelier de réparation, sa ferme urbaine, sa programmation éco-culturelle et son café-cantine responsable.
Le samedi 27 septembre 2025
de 16h00 à 17h00
Le vendredi 19 septembre 2025
de 16h00 à 17h00
Le vendredi 12 septembre 2025
de 16h00 à 17h00
gratuit Public jeunes et adultes.
La REcyclerie 83 Boulevard Ornano 75018 Paris