Visite de la réhabilitation des anciens locaux d’EDF Résidence Services Séniors Les Jardins d’Arcadie Béthune

Visite de la réhabilitation des anciens locaux d’EDF Samedi 20 septembre, 10h00, 13h00 Résidence Services Séniors Les Jardins d’Arcadie Pas-de-Calais

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Visite du nouvel univers des anciens locaux d’EDF par les Jardins d’Arcadie.

Résidence Services Séniors Les Jardins d’Arcadie 31 boulevard kitchener, 62400 Béthune Béthune 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 91 82 86 31 https://jardins-arcadie.fr/residence/residence-seniors-bethune?residence_interet=6

@jardins d’arcadie