Visite de la réhabilitation-extension de la mairie (chantier) à ST JEAN SUR VEYLE – ARCHIBULLE architecte Centre bourg Saint-Jean-sur-Veyle samedi 18 octobre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T15:30:00

Fin : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T15:30:00

Visites de projets d’architectes dans tout l’Ain

Pour les Journées Nationales de l’Architecture le CAUE de l’Ain fait visiter des projets d’architectes livrés ou en chantier, dans 6 secteurs du département de l’Ain.

Visite de la réhabilitation-extension de la mairie (chantier) à ST JEAN SUR VEYLE par ARCHIBULLE

Cette visite est comprise dans le circuit de visites SECTEUR 1 BRESSE DOMBES.

Retrouver le descriptif du projet via le lien ci-dessous :

https://www.caue01.org/fr/portail/93/observatoire/85947/rehabilitation-et-extension-de-la-mairie-saint-jean-sur-veyle-01-archibulle-architectes.html

La visite sera l’occasion pour les visiteurs de découvrir ce bâtiment (en phase chantier) et d’échanger avec l’architecte sur son projet et plus largement sur son métier.

Il est possible de participer à une ou plusieurs visites. Chaque visite peut être combinée à une autre visite du même circuit ou d’un autre circuit.

Le lieu de RDV sera communiqué après l’inscription

Les visites sont gratuites et mais sur inscription.

Le nombre des places est limité.

Les inscriptions seront closes vendredi 17 octobre à 17h.

Ces visites sont organisées avec l’appui de l’Association des Architectes de l’Ain et du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes et du PAH CCDSV.

©ARCHIBULLE