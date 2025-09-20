Visite de la Remise, musée des sapeurs-pompiers de Passy-Le Fayet La Remise Passy

Visite de la Remise, musée des sapeurs-pompiers de Passy-Le Fayet La Remise Passy samedi 20 septembre 2025.

Visite de la Remise, musée des sapeurs-pompiers de Passy-Le Fayet 20 et 21 septembre La Remise Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez explorer la Remise !

Les anciens sapeurs-pompiers de Passy-Le Fayet vous présentent l’évolution au fil des siècles de leur métier ainsi qu’une collection de matériel, d’équipements et de vieux véhicules de secours utilisés dans la lutte contre l’incendie.

La Remise rue du plan 74190 Passy Passy 74190 Marlioz Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Musée mettant en valeur la profession et l’activité des sapeurs-pompiers de Passy/Le Fayet.

Journées européennes du patrimoine 2025

La Remise – Patrick BONTAZ