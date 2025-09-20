Visite de la réserve d’art Artothèque de La Réunion Saint-Pierre

Visite de la réserve d’art Artothèque de La Réunion Saint-Pierre samedi 20 septembre 2025.

Les visites guidées sont gratuites. Les places sont réservées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:30:00 – 2025-09-20T08:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T10:00:00

Plongez dans l’univers de la collection d’oeuvres contemporaines de l’Artothèque ( plus de 3000 réalisations conservées). Apprenez davantage sur leurs histoires et les secrets de la conservation.

Artothèque de La Réunion 60 rue Victor le Vigoureux 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion +262 262 81 77 60 https://artotheque-reunion.fr/ https://www.facebook.com/ArtothequedeLaReunion/ Fondée en 1991 par le Conseil Départemental, l’Artothèque joue un rôle majeur dans la diffusion de l’art contemporain. Dans un contexte insulaire, elle met un point d’honneur à valoriser les artistes locaux ainsi que ceux issus des pays de la zone Océan Indien. L’Artothèque a réuni une collection de près de 3 000 œuvres originales datant des XXe et XXIe siècles.

L’Artothèque vous invite à vivre l’art au quotidien !

Avec son service de prêt ouvert à tous, les particuliers, les institutions publiques et privées peuvent accueillir chez eux des créations contemporaines et contribuer à la promotion des artistes de la collection. L’Artothèque propose également une offre culturelle et pédagogique à ses différents publics.

Journées européennes du patrimoine 2025

